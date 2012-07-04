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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 14:24 BJT

〔日本股市〕日经指数升至两个月高点,能源股领涨

路透东京7月4日电---日本股市日经指数周三上涨,油价上扬推升能源股和资源股,而在各国央行将采取行动支撑全球成长的预期下,风险胃纳升高.

日经指数.N225升0.4%至9,104.17点,为5月8日以来最高.东证股价指数.TOPX则升0.2%至778.70点,亦为两个月高点.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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