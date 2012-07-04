〔台湾债市〕101/5殖利率收高,多空待美非农数据出炉后摊牌

路透台北7月4日电---台湾10年期101/5殖利率周三收高,但自盘初的日高略为收敛.先反映昨晚美债价格走低的利空,但在1.23%附近因有技术性支撑,令终场殖利率仅微幅上扬.

市场人士表示,近期缺乏牵动台债走向的消息,纵然101/5筹码偏乱,但殖利率也未见明显弹升.预料在周五美国公布非农就业数据前,债市仍将陷于狭幅区间波动格局,101/5殖利率区间看在1.22-1.24%.

"多空双方以静制动,等非农数据出炉后摊牌."一大型证券商交易员说.

另一主力券商交易员则称,若非农数据优于预期,空方可能会将101/5殖利率推向1.25%;五年券101/6发行前交易(when-issued)殖利率则会向0.98%寻求支撑.

根据路透调查显示,预计6月美国非农就业岗位将增加90,000个,高于5月的69,000个.[ID:nST0471690]

投资者对上日公债涨势获利了结,推动提早收盘的美国公债价格周二下跌.指标10年期公债US10YT=RR价格下跌11/32,收益率报1.624%,高于周一尾盘的1.59%.今晚美债将因独立日假期休市.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.61 0.9663 0.9600-0.9690* 72.0

10 101/5 A01105=TWO +0.55 1.2318 1.2279-1.2350 275.5

* 表创该券交易以来殖利率日高

虽然筹码散乱对101/5不利,但交易商指出,经济前景的疲弱与宽松的货币政策,抑制了殖利率的弹幅.

"唯一的不利因素就是筹码,但这不足以让101/5走空."一证券商交易员说.

另一券商交易员也表示,10年券中,只有101/5筹码较乱,但其他券的稳定度都很高,也对101/5产生一定的支撑作用.

"除非经济数据出乎意料的好或坏,否则还是不脱区间."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2318

5 101/1 A01101=TWO 0.9455

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)