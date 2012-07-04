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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 14:29 BJT

〔澳洲股市〕收高1.1%,矿业和能源股扬升

路透堪培拉7月4日电---澳洲股市周上涨1.1%,受资源股提振,因全球疲弱经济数据助长对央行出台刺激政策的期待,且伊朗核计画引发的紧张情势支撑油价. 大宗商品价格走高提振大型矿业股,推动市场上扬.必和必拓(BHP.AX)上涨2.3%,力拓(RIO.AX)扬升2.7%.铜矿商Oz Minerals (OZL.AX)大幅攀升5.8%,创10月以来最大涨幅. 能源股亦上扬,Origin Energy (ORG.AX)涨3.5%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨近45.0点,至4,172.2点.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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