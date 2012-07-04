〔澳洲股市〕收高1.1%,矿业和能源股扬升

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透堪培拉7月4日电---澳洲股市周上涨1.1%,受资源股提振,因全球疲弱经济数据助长对央行出台刺激政策的期待,且伊朗核计画引发的紧张情势支撑油价. 大宗商品价格走高提振大型矿业股,推动市场上扬.必和必拓(BHP.AX)上涨2.3%,力拓(RIO.AX)扬升2.7%.铜矿商Oz Minerals (OZL.AX)大幅攀升5.8%,创10月以来最大涨幅. 能源股亦上扬,Origin Energy (ORG.AX)涨3.5%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨近45.0点,至4,172.2点.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)