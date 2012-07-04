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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 15:39 BJT

更正:〔日本债市〕公债价格下跌,关注欧洲央行会议和美国就业数据

(更正:因译文有误,第三段改为"如果美国公债收益率波动不到5或7个基点",非"如果美国公债收益率下降5-7个基点";最后一段改为"将升至0.9%左右",非"升幅将在0.9%左右")

路透东京7月4日电---日本政府公债价格周三多数下跌,正值欧洲央行会议和美国就业数据公布前夕,然而指标10年期公债持平,守住前两日的涨势.

"市场预期欧洲央行(周四)宽松政策的机率为100%,但日债市场并不预期日本央行会再次宽松政策,"东京巴克莱资本债券策略师森田长太郎说.

"如果(周五公布的)美国非农就业数据......远低于普遍预期,美国公债收益率(殖利率)或将大降并影响日本公债市场.如果美国公债收益率波动不到5或7个基点,那么日本公债市场的反应就没有那么大."

东京固定收益基金经理表示,他预计10年期公债收益率将在当前水平附近交投.

"我认为,10年期公债收益率不会大幅上升.他们将保持在当前水平.如果收益率上升,那么将升至0.9%左右,而且最多涨到这里,"他称.

0634GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.210% +0.5 0.205%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.815% +0.0 0.815%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.645% +1.0 1.635%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.865% +1.5 1.850%

10年期公债期货<0#JGB:> 143.77 -0.05 143.82

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 王冠中/许娜;审校 蔡美珍/田建华

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