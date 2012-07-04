更正:〔日本债市〕公债价格下跌,关注欧洲央行会议和美国就业数据

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(更正:因译文有误,第三段改为"如果美国公债收益率波动不到5或7个基点",非"如果美国公债收益率下降5-7个基点";最后一段改为"将升至0.9%左右",非"升幅将在0.9%左右")
路透东京7月4日电---日本政府公债价格周三多数下跌,正值欧洲央行会议和美国就业数据公布前夕,然而指标10年期公债持平,守住前两日的涨势.
"市场预期欧洲央行(周四)宽松政策的机率为100%,但日债市场并不预期日本央行会再次宽松政策,"东京巴克莱资本债券策略师森田长太郎说.
"如果(周五公布的)美国非农就业数据......远低于普遍预期,美国公债收益率(殖利率)或将大降并影响日本公债市场.如果美国公债收益率波动不到5或7个基点,那么日本公债市场的反应就没有那么大."
东京固定收益基金经理表示,他预计10年期公债收益率将在当前水平附近交投.
"我认为,10年期公债收益率不会大幅上升.他们将保持在当前水平.如果收益率上升,那么将升至0.9%左右,而且最多涨到这里,"他称.
0634GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.210% +0.5 0.205%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.815% +0.0 0.815%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.645% +1.0 1.635%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.865% +1.5 1.850%
10年期公债期货<0#JGB:> 143.77 -0.05 143.82
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 王冠中/许娜;审校 蔡美珍/田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)