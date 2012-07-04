〔表格〕台股外资及陆资买超26.91亿台币

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透台北7月4日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超26.91亿台币,上交易日修正后为买超57.51亿;三大法人今日合计买超41.00亿台币,上交易日修正后为买超84.06亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/4 +26.91 +6.37 +7.72 +41.00
7/3 +57.51r +18.49r +8.06r +84.06r
7/2 -43.05r +7.42r +14.71r -20.93r
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本月累计 +41.37 +32.28 +30.49 +104.13
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
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