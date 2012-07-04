〔欧洲个股〕西班牙BBVA不急于出售不良资产,明年获利可望至55亿欧元--董事长(更新版)

(新增更多细节和公司说法)

* BBVA明年获利表现可望增至55亿欧元

* 已通过压力测试,全球扩张计画不受影响

* 不急于出售不良资产,等待价格回升

路透台北7月4日电---西班牙第二大银行--西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)周三称,已通过两家专业机构压力测试,不需要纾困,明年获利表现可望增至55亿欧元.该行并表示将欧债危机视为政治危机,而不是流动性危机.

西班牙对外银行全球董事长及执行长Francisco Gonzalez在台北分行开幕记者会上做出以上表示.他并指出,目前该行的营运资金都是来自获利部份,不急于出售不良资产,市场正在好转,将等待价格回升.

他并未说明西班牙对外银行今年的获利展望,去年则为40亿欧元.他亦不认为投资家对西班牙银行有所疑虑的投资氛围已经改变,称虽然在进步中,但目前仍处于危机当中.

对于西班牙对外银行的营运状况,Francisco Gonzalez进一步说明,在这次欧债危机中,该行毫发无伤,资金流动性及资产都不受影响,虽然来自西班牙的获利不如预期,但危机就是转机,仍会持续扩展市占率,海外布局并没有改变.

西班牙对外银行目前在亚洲有五家分行,包括台北、香港、新加坡、东京与首尔,大陆方面则已入股中信银行15%股权.

"目前没有跟台湾当地银行合作,但也不排除有任何合作机会".他称.

Francisco Gonzalez指出,欧洲央行的流动性充足,将成为欧洲银行的监管机构,目前很多银行已朝着这个方向走,且欧债可以债务共同化,也就是发行欧元债券.

"看衰欧元区的人一定是看走眼了!"他称.

他并提及,在欧盟高峰会同意纾困西班牙银行后,市场情绪已见好转,未来几个月仍需要观察三件事情,包括西班牙政府是否做应该做的事、经济是否完全复苏以及欧洲的整合是否能有让欧元区更加完整.

但他也坦言,欧洲纾困不是一次就能解决,尤其是储蓄型银行.

此前尽管欧盟峰会达成了帮助西班牙债务累累的银行业并压低借款成本的措施,但该国或仍将难以避免申请全面的国家救助.

上周五欧元区领导人同意允许救助基金从明年开始直接援助西班牙银行业,并买入债券来支持困境中的成员国,试图遏制欧债危机.[ID:nSB1649368](完)