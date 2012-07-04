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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 15:55 BJT

〔韩国汇市〕韩圜兑美元收在八周来最强水准,韩债上涨

路透首尔7月4日电---韩国韩元兑美元KRW=周三收盘来到八周来最强水准,随区域货币一道走坚,市场寄望主要经济体出台更多货币或财政刺激措施. 韩元兑美元KRW=KFTC国内收报1,135.8,为5月8日以来最强收盘水准,周二收报1,138.3.

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