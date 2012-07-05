更正:〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及一个月高位,关注欧洲央行会议动向

(更正:因原文有误,标题与内文第一段"两周高位"应改为"一个月高位",内文第二段"6月18日以来最高"应该为"6月1日以来最高")

路透曼谷7月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶合约周三跳涨3.3%,至一个月来盘中高位,因油价走坚且美国6月汽车销售意外强劲;但在欧洲央行周四决策会议前,市场人士仍心存戒慎.

TOCOM指标12月期胶JRUc6涨5.4日圆,报每公斤256.6日圆;此前曾跳升3.3%至259.6的盘中高位,为6月1日以来最高点.

交易员表示,TOCOM价格可望续涨,但涨势料于260日圆左右受阻,该水准可能引发获利抛压出笼.

上海期交所主力9月期胶合约SNRU2收高35元人民币,报每吨23,915元人民币(3,800美元).

新加坡SICOM交易所近月8月合约最新报每公斤296.0美分.

"美国汽车销售表现佳,油价上涨,帮助支撑TOCOM期胶,但市场人士仍担心欧洲央行的利率决议."一曼谷交易员表示.(完)