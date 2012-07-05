更正:〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及一个月高位,关注欧洲央行会议动向

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正:因原文有误,标题与内文第一段"两周高位"应改为"一个月高位",内文第二段"6月18日以来最高"应该为"6月1日以来最高")
路透曼谷7月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶合约周三跳涨3.3%,至一个月来盘中高位,因油价走坚且美国6月汽车销售意外强劲;但在欧洲央行周四决策会议前,市场人士仍心存戒慎.
TOCOM指标12月期胶JRUc6涨5.4日圆,报每公斤256.6日圆;此前曾跳升3.3%至259.6的盘中高位,为6月1日以来最高点.
交易员表示,TOCOM价格可望续涨,但涨势料于260日圆左右受阻,该水准可能引发获利抛压出笼.
上海期交所主力9月期胶合约SNRU2收高35元人民币,报每吨23,915元人民币(3,800美元).
新加坡SICOM交易所近月8月合约最新报每公斤296.0美分.
"美国汽车销售表现佳,油价上涨,帮助支撑TOCOM期胶,但市场人士仍担心欧洲央行的利率决议."一曼谷交易员表示.(完)
--编译 龚芳/张若琪;审校 王冠中/吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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