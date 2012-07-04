〔台湾个股〕台塑称六轻烯烃三厂周五复工,富士电机设计错误导致跳电

路透台北7月4日电---台湾石化业龙头--台塑集团周三称,6月下旬因跳电事件停工的云林六轻烯烃三厂将于周五(6日)复工.而跳电事件主因为日本富士电机(6504.T)的供电高压开关设计瑕疵导致.台塑集团将与富士电机讨论后续赔偿问题.

台化(1326.TW)总经理洪福源在一场集团记者会上表示,六轻共使用80座富士电机的供电高压开关,目前已全都调整完毕.富士电机副社长奥野也亲自赴台湾向台塑集团总裁王文渊道歉,双方会讨论后续赔偿问题.

受到欧债等全球不景气影响,以及6月20日台塑六轻发生的跳电事件影响,台塑集团旗下四家上市公司6月份营收与去年同期相较全部衰退,合计四家公司衰退3.7%,其中又以南亚(1303.TW)衰退13.4%最多.

该集团今日并公布四家上市公司今年上半年税前利益,合计平均较去年同期大幅衰退107.4%,其中以台塑石化(6505.TW)亏损107亿台币,衰退135.1%最多.

台塑(1301.TW)今年上半年税前仍赚57.05亿台币,但也较去年同期衰退80.7%,南亚则亏损9.86亿,台化亦亏损24.78亿.

不过洪福源认为,7月或能嗅到一点苦尽甘来的味道,主要仍要看下游厂商的提货意愿.

台塑六轻厂区上月20日于进行供电测试时,因一供电线路瞬间接地,造成生产厂区跳电,影响大部分厂区工厂停工.[ID:nST0466318]

集团四家公司股价周三全线走升,其中以台塑石化收升2.38%报81.7台币升幅最大,台化、台塑及南亚分别收升1.46%、0.75%及0.54%;台湾加权股价指数.TWII则微升0.06%.(完)