〔美国金融〕九家大型银行提交"生前遗嘱",宣称自己并非大到不能倒

路透7月3日电---美国金融监管当局周二公布九家大型跨国银行的"生前遗嘱"部分内容,这些银行都表示,一旦发生营运困难,他们有信心可以出售资产或分拆,不需动用纳税人纾困.

这些"生前遗嘱"是根据2010年多德-弗兰克金融改革法案规定提交,目的是避免再度为大到不能到的银行提供纾困,内容是让严重受创的银行能够有序解体清理,而不致破坏金融体系.

如果监管当局认为解决方案并不可信,则可强迫银行出售业务及重整,以降低复杂程度.

但一些专家怀疑监管当局要求银行改变的力道会有多强,也怀疑在发生重大金融危机时,假设性解决方案能有多少用处.

周二公布的内容,每家银行各有数十页,是摘自呈交给监管当局厚达数千页的保密资料.

这些银行在公开档案中宣称,他们的解决方案将会顺利运作,不会用到纳税人公款或是对金融体系造成严重后果.

这九家银行为美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)、巴克莱(BARC.L)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根士丹利(MS.N)、及瑞银集团UBSN.VX.

其他大型银行将在陆续在明年12月底前提交计画.预计总共约125家银行将提交.(完)