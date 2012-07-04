〔台湾货币市场〕短率平稳,旬初银行调度轻松以对(更新版)

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
(更新准备数据及拆款、存单细节)
* 短率平稳
* 旬初负数操作多
记者 林妙容
路透台北7月4日电---台湾银行间短率周三持稳于近日区间.今日为新提存期首日,银行可以开始负数操作,不须担忧积数问题,气氛轻松,调度容易.但银行间的资金水位多寡不均,持平者也不在少数,利率因而未见明显浮动.
资金调度人士表示,上日央行回收隔夜游资力道加大,一早存单到期量虽重回千亿台币水准,但市场资金并不浮滥,央行代收隔夜资金力道亦有所收敛,市况安静有序.
"旬初钱还是多,就是有点分配不均,但还算好调(钱)."一大型银行调度人士称.
此外,本周五(6日)央行将例行标售364天期存单,在钱多不易完全去化的情况下,市场人士料此次标售得标利率将与上次相去不远,在央行30天期存单利率0.87%附近.央行上月标售364天期存单加权平均得标利率0.878%,较前期的0.893%跌1.5基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.507%,上日收在0.509%;区间在0.388-0.73%,上日在0.388-0.72%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.76%,与上日相同.
**短票利率平稳**
短票方面,部分票券商一早因资讯连线出现问题,致资金调度一度陷入乱流,但稍后提供资讯连线厂商修复问题,市场秩序也迅速恢复,资金缺口于旬初的宽松环境中很快调度得宜,银行买气不弱,令利率维稳于当前水准.
今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85%,与上日相同;大型公股银行成交在0.87%,上日在0.86-0.87%.
央行今日存单到期1,322.5亿台币,共发行1,239亿存单,存单发行余额减少83.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期480亿,周五为2,901.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负66亿台币;累计超额准备为负66亿台币,加计前期1%的超额准备为535亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳.月初资金偏向宽松,寿险与银行虽多缺不一,但无碍资金调度,公债10天期附买回主要成交利率仍落在0.73-0.75%既有区间内.
资金调度人士指出,投信端因定存优惠条件不若以往,对公司债的找券需求仍高,但因投信不愿转承作公债RP,因此未对利率造成影响.
今日有68亿台币的南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,惟市况并未因而趋于紧俏.(完)
--集体采写 董永年; 审校 林高丽/张喜良
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。