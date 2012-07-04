〔德国经济〕智库DIW将2013年GDP成长率预估降至1.9%,以反映危机冲击

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透柏林7月4日电---德国经济研究机构DIW周三将德国2013年经济成长率预估调降0.5个百分点至1.9%,称欧元区债务危机所带来的冲击将大于其原先预期.
DIW称,希腊及西班牙疲弱银行业者的状况并不稳定,加上施行节约措施,将限制这些遭受危机打击国家的需求,从而冲击德国出口.
"欧元区危机导致德国经济放缓的程度较先前预期严重."位于柏林的DIW发出声明稿表示.
DIW维持2012年成长率预估于1%不变,称在薪资协议提高及通胀下滑的情况下,民间消费将会带动成长,在此同时出口仅会对今年成长做出温和贡献,要到2013年初才会回温.
德国经济在2010及2011年分别强劲成长3.7%及3%,但DIW称2013年经济成长将会因为欧元危机的冲击而明显转弱.
"一方面危机对贸易造成直接冲击,因有许多德国出口是销往欧洲国家,而欧洲国家受到节约措施的严重打击."DIW首席经济学家Ferdinand Fichtner表示.
"另一方面,家庭的不确定感升高,这又是受到危机的影响.这意味着家庭将会缩减支出,而企业也会对投资有所保留,从而压抑内需."他补充道.
DIW指出,经济成长转弱将会使得德国失业率在年底前略微升至7%上方,但预料失业率将因成长力道转强而在2013年降至约6.5%.
德国6月失业率呈现连续第三个月走高,但是仍接近两德统一以来的低点.
DIW表示,建筑业是该国经济中的一大亮点,特别是受到有利的融资条件激励.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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