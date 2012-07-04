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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 07:00 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆回吐上日涨幅,第一道支撑在99.50

2219 GMT

* 开盘跌0.6%,连续第三天交投在上周五区间的高端

* 欧洲央行今晚会议开始前,亚洲市场料将气氛谨慎

* 动能指标多空讯号参杂,呈现中性水平

* 云区底部今日降到100.69,构成第一道阻力位

* 第一道支撑位在99.50,该处为周四/周五涨势的61.8%回档位

* 需要更多消息才能在亚洲盘引燃方向性走势.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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