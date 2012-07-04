《汇市简讯》欧元/日圆回吐上日涨幅,第一道支撑在99.50

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
2219 GMT
* 开盘跌0.6%,连续第三天交投在上周五区间的高端
* 欧洲央行今晚会议开始前,亚洲市场料将气氛谨慎
* 动能指标多空讯号参杂,呈现中性水平
* 云区底部今日降到100.69,构成第一道阻力位
* 第一道支撑位在99.50,该处为周四/周五涨势的61.8%回档位
* 需要更多消息才能在亚洲盘引燃方向性走势.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)