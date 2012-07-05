〔新加坡企业〕淡马锡即将公布年报,料可一窥其资产调整及欧洲策略

路透新加坡7月5日电---新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL]的年报料将透露更多其在亚洲银行股挫低之际计画如何调整资产配置;以及欧债危机进入第四年时,它的欧洲策略又将如何.

诸如中国投资公司[CIC.UL]在内的主权财富基金,面对欧债危机以及美国经济低迷冲击资本市场,想要有不错的报酬率颇为困难.截至3月止的一年,MSCI明晟亚洲地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS跌了10.4%.

淡马锡在年报中公布的报酬率料将和其他主权财富基金一样温和.例如挪威的6千亿美元主权财富基金,在3月31日止的一年中,按国际货币条件计的回报率仅有2.28%.

淡马锡也许可以从上财年出脱中国建设银行及印度ICICI(ICBK.BO)部分持股所得的获利,取得一些喘息空间.

现行财年中淡马锡已开始调整其资产组合,它在4月时以23亿美元入股中国工商银行(1398.HK).在5月时削减其在中国建设银行(601939.SS)和中国银行(601988.SS)的持股.(完)