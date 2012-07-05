《台湾报摘》--工商时报7月5日

* 头版头条:

--总统府党政平台昨日达成共识,7月24日起召开的立法院临时会,力推通过证所税动议版;同时,也修正先前IPO课税版本,仅对明年起挂牌的首次公开发行(IPO)股票才纳入课税范围,不溯及既往,已挂牌公司老股免征 .

* 其他:

--台湾经济已连七月出现衰退的蓝灯,6月房市成交量更萎缩两成,尽管有些对经济无感的屋主仍高挂卖房价格,产学界则认为房市将出现向下拐点,未来一、两年内,台北市下修幅度可能介于10-15%,其他地区房价则恐有20-30%的跌幅.

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭昨日首度宣示,将以技术股、员工认股、选择权等三招留才,甚至释出个人在日本(土界)市十代厂的半数股权给员工认也行.鸿海集团昨日也证实富士康国际(2038.HK)行政总裁程天纵退休申请,并已经获郭台铭批准,外传由执行董事池育阳接任呼声极高.

--仲量联行昨日公布第二季商办市场行情,总经理赵正义表示,今年上半年投资级商用不动产交易达310亿台币,年衰退19%;预估今年全年交易金额应可达800-1,000亿,但仍较去年总交易1,200亿台币减少两成左右.

--笔记型电脑代工厂迎接旺季到来,除和硕(4938.TW)笔电出货将下滑外,其他代工厂第三季将呈现温和成长,其中仁宝(2324.TW)预估,第三季出货季增率将达二位数,待7月小幅下滑后,8月将重拾成长动能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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