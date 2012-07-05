《台湾报摘》--经济日报7月5日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--为加入全球区域经济整合,经济部正研拟洽签"ECA策略蓝图",采取"同时推动、多元接触、逐一协商"策略.优先选定两岸经济协议(ECFA)后续谈判;美国、新加坡、纽西兰等TPP(泛太平洋经济伙伴协定)国家,及日本、欧盟、印度和印尼为洽签对象.
* 其他:
--台积电(2330.TW)28奈米高阶产能吃紧,传客户可能变心转至其他晶圆厂投片.台积电董事长张忠谋昨日向客户信心喊话,强调高阶产能第四季可接近市场需求,明年将放量,客户与市场"仍要靠我们(台积电)".
--大陆银行有意在台设立国际金融业务分行(OBU),透过银监会向金管会积极争取开放陆银在台分行申设OBU,以扩大对台商服务范围,由于OBU享有租税优惠等诱因,金管会审慎评估中.
--克缇集团董事长陈武刚表示,看好大陆人均所得提高,连锁品牌将更受重视,今年集团旗下克丽缇娜美容连锁店要加速扩点,年底前新增1,000家店,在大陆连锁店达到5,000店;集团明年并规划让克丽缇娜回台挂牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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