《新兴市场重要经济事件预告》--7月5日-7月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),会后将公布利率决议(1145),并举行新闻发布会(1230).
印度钦奈--印度央行中央理事会会议(0400).
奈洛比--肯亚(肯尼亚)央行举行货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
7月6日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).
7月7日(六)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在东京庆应义塾大学发表演讲.
7月9日(一)
阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).
曼谷--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Sasin曼谷论坛发表演讲,主题为"未来货币政策观点及其对亚洲的意义".(0500)
布拉格--捷克央行发表6月28日理事会会议纪录.
7月10日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开不涉及利率决定的会议.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).
7月11日(三)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一日).
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
7月12日(四)
摩洛哥卡萨布兰加--第七届高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会.会后欧洲央行总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会.(1600)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行管理委员会会议.
里加--拉脱维亚央行委员会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
圣地牙哥--智利央行利率会议. (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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