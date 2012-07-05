《汇市简讯》欧元/澳元逼近2012年低点的重要支撑位

0102GMT * 因欧元疲弱,欧元/澳元延续海外市场跌势 * 在亚洲早盘小幅弹升,因日本人士浮现对欧元/日圆的需求 * 盘中风险为澳洲贸易数据,今晚则有欧洲央行会议 * 五日及10日线趋势与20日均线一致,下看2012年低位1.2127 * 位于1.2254的五日均线切入位为初步阻力,位于1.2341的10日均线切入位则为关键阻力 * 超卖的慢性随机指标筑底,预计在1.2125有强劲支撑 (完) --编译 龚芳;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=