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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 09:19 BJT

《汇市简讯》英镑/美元守住关键水平1.5575

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* 小时图显示1.5575水平再度守住

* 守住该水平多头才有希望

* 目前多头进场风险较低

(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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