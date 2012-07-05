《汇市简讯》美元/日圆升破80.00,触发一些停止单

0120GMT * 美元/日圆消化80.00前的卖压,上方部分停止单被触发 * 迄今高点为80.05/10,受限于日本出口商卖盘 * 出口商卖单一路高挂,但规模不大,趋势仍为向上 * 下道阻力在80.86前方,其上有大量停止单 * 在81.00及81.15上方有更多停止单 (完) --编译 龚芳;审校 郑茵 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=