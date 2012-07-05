《热点透视》Diamond应放弃奖金,以优雅身段离开巴克莱

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes 编译 王冠中

路透伦敦7月4日电---Bob Diamond应以优雅的身段离开巴克莱(BARC.L),而不是带一大笔钱走.以他有资格拿到的最大金额来看,Diamond放弃了接近3,000万英镑.但空手离开,对Diamond在金融界的前途来说会是最好的选择.

Diamond可以获得三笔款项.他的合约有12个月的通知期,因此他据此将获得补偿.一年的薪资、退休金和奖金可以高达1,300万英镑.而其现有奖励股票计划价值可能略高于前述金额,前提是他被评定为达成表现目标.最后,还有先前取得的限制性股票奖励,可在三年内分等值三部分执行,可能取得总值约250万英镑.

但董事会也可以认定Diamond可取得的金额比这少许多.首先,Diamond辞职是立即生效,因此通知期的规定可能不适用.而其离职,也可被视为是遭解雇,这点是合理的,因为Diamond已经成为该行的负担.若根据条款付钱,会变成奖励失败.

考绩奖金也只会是最高金额的一小部分,即使Diamond被认定为可领取奖金的离职者.Diamond自己坦言,巴克莱最近的表现并不理想,股价也疲弱不振.至于限制股的部分,应会有140万英镑的股票会被追回.

不管Diamond可以拿到多少钱,要是真的收下就太傻了,这不只是因为财务节制可能会让他更有良知.身为拥有投资银行背景的美国人,60岁的Diamond有可能会在一家美国金融机构取得高层职位.令苏格兰皇家银行蒙羞的Fred Goodwin就没有这么幸运了.

然而,在华尔街任职需要与英国监管机构保有良好的关系.选择放弃奖金有助Diamond修复在英国的名誉.靠着与英国的关系在华尔街赚美元,这投资收益会很高.(完)