《汇市简讯》澳元/美元在今日稍晚风险事件发生前遭获利了结

0214GMT * 受到亚洲股市略为走软,及欧元/澳元获利了结打压 * 亚洲投资人亦了结澳元/美元获利 * 欧洲央行及英国央行今日稍晚做出利率决议前,市场缩减仓位 * 上日低点1.0260下方所设的停损单已经遭触发 * 市场清淡,导致波动幅度加剧 * 周二低点1.0230为支撑,稍早高点1.0285为阻力.(完) --编译 张明钧;审校 隋芬 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=