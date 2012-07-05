《汇市简讯》美元/日圆攻抵80.10后失去动力,投机客轧平多单

0224GMT * 虽然美元/日圆走势仍偏多,但脱离80.10高点,又回到80下方 * 投机客轧平多单,部分日本出口商抛售 * 趋势仍向上,下道阻力为80.65,上方有大量停损单 * 81.00及81.15上方有更多停损单 * 79.50-60以下有买盘 (完) --编译 张明钧;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=