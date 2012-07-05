〔日本债市〕超长债收益率小升,收益率曲线陡化

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月5日电---日本超长期公债收益率(殖利率)周四小升,连续第二日上扬,但指标10年券持平,收益率曲线因而陡化.
20年期JP20YTN=JBTC及30年期公债JP30YTN=JBTC收益率各上涨1个基点,分别升至1.655%及1.875%.其中30年期公债收益率逼近6月27日触及的两周高位1.895%.
10年期公债收益率JP10YTN=JBTC持平于0.815%,略高于6月4日触及的九年低点0.790%,而10年期公债期货2JGBv1上涨2个跳动点,至143.79.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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