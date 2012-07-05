〔日本债市〕超长债收益率小升,收益率曲线陡化

路透东京7月5日电---日本超长期公债收益率(殖利率)周四小升,连续第二日上扬,但指标10年券持平,收益率曲线因而陡化.

20年期JP20YTN=JBTC及30年期公债JP30YTN=JBTC收益率各上涨1个基点,分别升至1.655%及1.875%.其中30年期公债收益率逼近6月27日触及的两周高位1.895%.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC持平于0.815%,略高于6月4日触及的九年低点0.790%,而10年期公债期货2JGBv1上涨2个跳动点,至143.79.