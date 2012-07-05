〔台湾货币市场〕央行364天期存单加权平均得标利率料持平上期,落于0.87-0.885%

* 标售天期: 央行364天期存单

* 标售金额: 1,000亿台币

* 标售时间: 周五(6日),下周一(9日)发行

* 受访家数: 6家(3家本地银行、3家外商银行)

* 预测高低区间: 0.87-0.89%

* 平均中值区间: 0.87-0.885%

路透台北7月5日电---台湾央行本周五(6日)午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透调查显示,本次加权平均得标利率中值将持平于上期附近,落在0.87-0.885%区间,主要因央行利率政策在可见的短期内变动可能性低,而资金情势也未有大变化.

在受访三家本地银行及三家外商银行中,预估得标利率高低点落在0.87%及0.89%.

尽管欧美经济前景仍阴晴不定,但台湾央行近来在货币市场的公开操作,嗅不到明显转变的契机.被视为短率变动的指标之一--央行委由大型银行收受隔夜资金利率,已近两个月维持在0.506%未有变动.而央行收受存单的力道亦以到期续作为主,未见明显加强或减弱.

此外,市场人士也指出,IRS(利率交换)一年期利率近期与上月标售时相去不远,一年期央行存单利率同样没有大幅变动的理由.他们认为,上期得标利率已是近期低点,本月同天期存单贴近该利率的可能性极高.

"以外商的角度来说,上次的利率已经很接近可以接受的下限了...下行空间有限."一位外银交易员说.

另一位本地银行资金调度交易员说,上期得标利率0.878%同样低于本地银行能接受的程度,本地银行宁以申报央行30天期存单的0.87%收益为主,也不愿降价以求押注一年期存单.因此外银态度仍是得标利率高低的关键.

此外,也有交易员指出,上月标售一年期存单时,有外资汇入的背景因素,此次外银虽仍有余钱,但不致浮滥,抢标情况或不如前期,此期得标利率或在持平中有机会微幅走扬.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.878%,较5月得标利率0.893%走低1.5基点.

台湾央行于6月底宣布重贴现率维持于1.875%不变,符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.[TW-CEN-CMN]

以下为去年以来央行标售364天期定存单细节:

得标利率% 加权平均 额度 30天期存单利率

投标倍数 (亿台币)

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2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%

2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%

2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%

2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%

2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%

2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%

2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%

2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%

2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%

2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%

2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%

2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%

2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%

------------------------------------------------------------- (完)