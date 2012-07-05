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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 11:36 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳未变,维持月初宽松格局调度顺畅

路透台北7月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳未变,寿险和投信资金有进有出,但大底维持月初资金宽松格局,到期续做大致顺畅.

资金调度人士指出,投信月初回流资金多已找到承作标的,资金供应相较平平,另见部份投信因应股票交割款而走钱,但一般企业资金供应充沛,无碍于场上资金调度.

今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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