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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 11:38 BJT

〔东京汇市〕欧元处于守势,静待欧洲央行会议决议

* 欧元、英镑承压,静待央行会议 * 欧洲央行料将降息25个基点 * 英国央行料将扩大债券购买计划 路透东京7月5日电---欧元周四陷于一周低点附近,在美国假期之后及欧洲央行政策会议前,交投迟滞;市场广泛预期欧洲央行今日稍后将降息.

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