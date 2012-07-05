〔新兴汇市〕印度卢比兑美元扩大跌幅,跌破55

全球金市：金价下跌，因美联储官员强硬言论提振美元

路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。