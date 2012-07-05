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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 12:08 BJT

〔日本股市〕日经早盘几近持平,受限于75日移动均线

路透东京7月5日电---日本股市日经指数周四少有变动,守在接近两个月高点处,75日移动均线构成阻力,在今日稍晚欧洲央行政策决定出炉前,投资者保持谨慎.

上周欧盟峰会过后风险偏好改善,持续支撑了日经指数,但有些市场人士认为日经这一个月来的涨势可能很快将失去动能.

日经指数.N225早盘跌0.2%,报9,083.78点.脱离周三的两个月最高收位,低于75日移动均线切入位9,159点.

东证股价指数.TOPX亦跌0.3%至776.34点,早盘在上日收盘附近多空拉锯.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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