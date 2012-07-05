〔台湾房地产〕央行豪宅管制措施奏效,买气"急冻"台北房价将下修--戴德梁行

路透台北7月5日电---台湾央行对豪宅的信用管制奏效.DTZ戴德梁行周四表示,在银行对房贷以及建商的土地建筑融资额度进一步限缩下,近期市郊高价住宅价格开始松动.受买气急冻影响,预料台北市中心房价将修正5%,市郊则达10%.

素有房市"多头总司令"称号的戴德梁行台湾分公司总经理颜炳立认为,除了融资受限外,近期市场供应量料因奢侈税期限到期而增加,在获利了结卖压涌现下,下半年房市可能会从"一间房有三个人询价",变成"三间房只有一个人询价"的局面.

"我第一次感受到没有乐观的理由,...可以悲观,但也不要太失望."他在一场记者会中说.

惟颜炳立强调,台北市房价不可能下跌20-30%."否则银行会先出问题."

但他也表示,房市前景的变化仍有待观察,倘若连投资报酬率达3%的案件也无人投标,就要担心了.

颜炳立甫于5月初对房市发表乐观看法,认为在过多资金簇拥下,位处精华地段的不动产成交价格可能会再创历史纪录.[ID:nST0457214]

台湾央行在6月21日举行的理监事会议后,宣布对高价住宅祭出针对性审慎措施,凡是大台北总价超过8,000万台币,其他地区价格逾5,000万者,均列入管制.房屋贷款将不再有先缴利息不缴本金的宽限期,额度也不得超过房价的六成,亦不得另以修缮等名目额外增加贷款.[ID:nST0466936]

台湾立法院于去年4月通过打击投机炒房的"奢侈税"法案,只要持有一年房地产即转手,课征15%销售税;两年内转手则是课10%的销售税.(完)