版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 12:37 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元1.28关卡值得注意观察

0354GMT

* 自2008年第三季以来,澳元/新西兰元已经在1.28关卡争夺数十次

* 目前正在测试1.28下方

* 若日线收在1.28上方,后市偏多,并会提高持续上行的机率

* 若再度走低,收在1.273下方将使后市偏空

* 未来几天需注意观察汇价变动寻找线索.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐