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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 12:54 BJT

〔企业并购〕澳洲公平竞争监管当局批准嘉能可收购Xstrata案

路透墨尔本7月5日电---澳洲主管公平竞争当局表示,将不会反对嘉能可(GLEN.L)以260亿美元收购矿商Xstrata XTA.L.

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)评估了这项收购提案对澳洲及全球煤炭、铜、镍、钴、及锌市场的影响,并作成结论,认为收购案不太可能使合并后的新集团拥有过多市场力量.

"ACCC认为,Xstrata采矿及生产活动与嘉能可的交易活动垂直整合,不太可能会产生妨碍竞争影响."

这起收购案原本预定7月中旬交由股东表决,但因Xstrata股东卡塔尔要求提高收购条件,造成进度延后.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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