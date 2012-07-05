〔企业并购〕澳洲公平竞争监管当局批准嘉能可收购Xstrata案

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透墨尔本7月5日电---澳洲主管公平竞争当局表示,将不会反对嘉能可(GLEN.L)以260亿美元收购矿商Xstrata XTA.L.
澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)评估了这项收购提案对澳洲及全球煤炭、铜、镍、钴、及锌市场的影响,并作成结论,认为收购案不太可能使合并后的新集团拥有过多市场力量.
"ACCC认为,Xstrata采矿及生产活动与嘉能可的交易活动垂直整合,不太可能会产生妨碍竞争影响."
这起收购案原本预定7月中旬交由股东表决,但因Xstrata股东卡塔尔要求提高收购条件,造成进度延后.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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