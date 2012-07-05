《汇市简讯》英镑/美元在英国央行决议前呈狭幅波动,1.5575为关键支撑

0502GMT * 在英国央行及欧洲央行会议结果出炉前,欧元陷于狭幅波动 * 市场预计英国央行将扩大注资500亿英镑,部份人士预期为750亿 * 市场已反应注资500亿英镑,若规模达750亿英镑则将利多英镑 * 周四/周一涨势的61.8%回档位1.5575目前成为支撑 * 伦敦尾盘弹升高位1.5615为初步阻力 * 收歛的波林格区间及多空讯号不一的动能指标,意味着整理行情 * 若失守1.5570,将下看回档位1.5485 (完) --编译 龚芳;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=