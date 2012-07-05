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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 13:51 BJT

〔台湾股市〕收低34.81点,油电燃气和塑胶类股领跌

路透台北7月5日电---台湾股市周四收低0.47%,在今日稍后欧洲央行公布政策决议前,投资人抛售风险资产.油电燃气类指数.TOGI和塑胶类指数.TPLI跌势较深,分别下滑0.86%和0.83%.

宏达电(2498.TW)跌4.9%,逆转稍早涨势.该公司在伦敦与苹果(AAPL.O)的一场专利权官司中胜诉.[ID:nSB1650700]

加权股价指数.TWII跌34.81点至7,387.78点,开盘时下跌0.14%.

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