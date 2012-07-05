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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 14:03 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元守在纪录高点附近,关注欧央行会议

路透悉尼/惠灵顿7月5日电---澳元和新西兰元兑欧元周四守在纪录高点附近,仅略微回吐涨幅,市场在欧洲央行政策会议前夕锁定部分获利.

投资人抛售欧元,预期欧洲央行将调降利率,令欧元兑澳元EURAUD=R逼近2月低点1.2124,欧元兑新西兰元EURNZD=R则跌至纪录新低约1.5540.

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