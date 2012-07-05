〔台湾债市〕101/5殖利率收低,静待ECB会议与美国非农数据

路透台北7月5日电---台湾10年期101/5殖利率周四微幅收低,未脱近日的狭幅走势.部分交易商押注今晚欧洲央行(ECB)会议可能有进一步措施推出,令多头气势略胜一筹.

市场人士表示,除了ECB会议外,周五美国非农就业数据的公布也是焦点.不过除非会议结论与数据结果大幅超乎市场预期,否则债市盘整局面不会改变.筹码偏乱的101/5,在始终未见实质买盘承接的状况下,可能要一段时间才会有效沉淀,短期殖利率难脱离1.21-1.25%.

"(筹码)要靠时间沉淀,而不是靠券商多杀多."一大型证券商交易员说.

另一大型金融机构主管也指出,近期债市没有行情可做,"短线进出就好."

欧洲央行周四料将调降指标利率至纪录低点,但也许要有更多行动才会让市场满意,因市场已经开始怀疑,上周峰会达成的有关解决欧元区危机的举措是否靠得住.[ID:nSB1649558]

根据路透调查显示,预计6月美国非农就业岗位将增加90,000个,高于5月的69,000个.[ID:nST0471690]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.25 0.9638 0.9600-0.9670 39.5

10 101/5 A01105=TWO -0.80 1.2238 1.2207-1.2308 246.5

101/5近日虽面临部分交易商的作空压力,但殖利率基本上仍能守稳1.23%附近的季线关卡,但下方也面临标售成本1.21%的沉重压力.短期震荡整理的趋势,与指标10年期美债US10YT=RR殖利率在低档徘徊的格局雷同.

"101/5的筹码洗过几轮后,多单成本已经上移到1.22-1.23%."一证券商交易员说.

他指出,除持仓信心较弱的筹码被洗出去外,也有交易商采取放空处于发行前交易(when-issued)阶段五年券101/6的方式,藉以减少101/5的持券损失.

"看来还是要持续整理,不排除一直到月中."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2238

5 101/1 A01101=TWO 0.9465

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)