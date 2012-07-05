《新兴市场分析》新兴市场反弹,但仍受欧元区形势钳制

标题新闻：俄罗斯2月产油量降至略高于151.5万吨/日或1,100万桶/日，1月为1,111万桶/日--消息
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路透伦敦7月4日电---过去一个月里,对全球前景更加乐观的看法,让高风险的新兴市场股市经历了暴风般的上涨,不过它们仍然摆脱不了与欧元区攸息相关的命运.
在新兴经济体和发达经济体日益相互依存之际,中国的经济增长前景,以及伊朗紧张局势对油价的影响,也都是主要风险.中国是俄罗斯和巴西等新兴经济体的大宗商品出口对象.
自从6月初对希腊撙节派会赢得选举的信心升温以来,新兴股市就出现大涨;这种选举结果驱散了希腊退出欧元区的威胁,也鼓励投资者寻求高风险高回报.
上周末,市场又得到新的提振.欧盟峰会取得的进展让投资者喜出望外.
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