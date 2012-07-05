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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略为偏向下档

0700GMT

* 美元/日圆若跌破基准线(79.14),将下探6月20日低点78.79

* 一目均衡云区目前笼罩市场(79.51-81.15)

* 向上或向下突破云区将会决定走向

* 空单挂在79.85,停止单在80.30 (完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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