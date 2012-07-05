〔新加坡企业〕淡马锡称继续在能源和大宗商品领域寻找投资机会

路透新加坡7月5日电---新加坡国有投资机构--淡马锡控股[TEM.UL]表示,将继续在能源和大宗商品领域寻找投资机会,此前已将这些领域的布局倍增.淡马锡此前公布上财年获利下滑.

在2008年金融危机期间,主权投资者对西方银行业的投资受损严重.现在他们已从金融服务领域转往大宗商品和基础建设等领域.

"我们将继续在能源和资源领域寻找投资机会."淡马锡投资部门主管谢松辉周四在一场媒体简报会上表示.

该机构周四公布的最新年报显示,截至3月底,资源和能源投资占其资产组合的6%,高于上财年底的3%.

在截至3月的一年内,淡马锡在美国页岩气企业FTS International和化肥生产商Mosaic Co(MOS.N)分别投资20亿坡元(15.8亿美元)和13亿坡元.

上月的监管文件显示,淡马锡收购加拿大艾芬豪矿业(IVN.TO)IVN.N5.5%的股权,增强对资源企业的布局.(完)