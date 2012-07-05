〔新加坡企业〕淡马锡称继续在能源和大宗商品领域寻找投资机会

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月5日电---新加坡国有投资机构--淡马锡控股[TEM.UL]表示,将继续在能源和大宗商品领域寻找投资机会,此前已将这些领域的布局倍增.淡马锡此前公布上财年获利下滑.
在2008年金融危机期间,主权投资者对西方银行业的投资受损严重.现在他们已从金融服务领域转往大宗商品和基础建设等领域.
"我们将继续在能源和资源领域寻找投资机会."淡马锡投资部门主管谢松辉周四在一场媒体简报会上表示.
该机构周四公布的最新年报显示,截至3月底,资源和能源投资占其资产组合的6%,高于上财年底的3%.
在截至3月的一年内,淡马锡在美国页岩气企业FTS International和化肥生产商Mosaic Co(MOS.N)分别投资20亿坡元(15.8亿美元)和13亿坡元.
上月的监管文件显示,淡马锡收购加拿大艾芬豪矿业(IVN.TO)IVN.N5.5%的股权,增强对资源企业的布局.(完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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