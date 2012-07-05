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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 06:39 BJT

****主要国家经济指标预测--7月6日****

路透7月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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7月5日(四)

2350 日本外汇储备 6月 --

7月6日(五)

0500 日本领先指标 5月 -- -1.3

同时指标 -- -0.2

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0

0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58

进口(亿欧元) -- 428

出口(亿欧元) -- 370.4

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.3% 0.0%

(较上年同期) -1.0% -1.0%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 6月 -2.1% -2.5%

(较上年同期) -2.1% +0.1%

PPI产出物价(较上月) -0.2% -0.2%

(较上年同期) +2.4% +2.8%

核心PPI产出物价(较上月) 0.0% 0.0%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1000 德国总工业生产(较上月) 5月 +0.1% -2.2%

1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加9 增加6.9

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.2

民间就业岗位(万个) 增加10.2 增加8.2

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.1%

平均工时 34.4 34.4

1230 加拿大建筑许可 5月 +1.4% -5.2%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加0.77

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加0.14

兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63

就业参与率 -- 66.80%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3

经季节调整后PMI 55.8 60.5

1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- 121.5

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差2.85 逆差5

商品/服务贸易进口(较前月) +3% --

商品/服务贸易出口(较前月) +2% --

1000 德国工业订单(较前月) 5月 +0.6% 0.0%

1100 英国央行利率决议 7月 0.5% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750

1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 0.75%

1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 816.7 --

再融资指数 4,524.1 --

1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 37,551 --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加17.6 增加10.5

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 37.4 38.5

初请失业金人数四周均值(万人) 38.6 --

续请失业金人数(万人) 6月23日当周 330.6 330

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 52.1 53.0

企业活动指数 51.7 55.0

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰

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