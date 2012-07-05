主要国家经济指标预测--7月6日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月5日(四)
2350 日本外汇储备 6月 --
7月6日(五)
0500 日本领先指标 5月 -- -1.3
同时指标 -- -0.2
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0
0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58
进口(亿欧元) -- 428
出口(亿欧元) -- 370.4
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.3% 0.0%
(较上年同期) -1.0% -1.0%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 6月 -2.1% -2.5%
(较上年同期) -2.1% +0.1%
PPI产出物价(较上月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.4% +2.8%
核心PPI产出物价(较上月) 0.0% 0.0%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1000 德国总工业生产(较上月) 5月 +0.1% -2.2%
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加9 增加6.9
制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.2
民间就业岗位(万个) 增加10.2 增加8.2
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大建筑许可 5月 +1.4% -5.2%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加0.77
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.14
兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63
就业参与率 -- 66.80%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3
经季节调整后PMI 55.8 60.5
1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- 121.5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差2.85 逆差5
商品/服务贸易进口(较前月) +3% --
商品/服务贸易出口(较前月) +2% --
1000 德国工业订单(较前月) 5月 +0.6% 0.0%
1100 英国央行利率决议 7月 0.5% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 0.75%
1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 816.7 --
再融资指数 4,524.1 --
1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 37,551 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加17.6 增加10.5
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 37.4 38.5
初请失业金人数四周均值(万人) 38.6 --
续请失业金人数(万人) 6月23日当周 330.6 330
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 52.1 53.0
企业活动指数 51.7 55.0
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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