〔台湾央行〕共发行558亿台币存单,发行余额增加78亿

中国企业：共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透台北7月5日电---台湾央行周四公布,今日共发行558亿台币存单,相较存单到期金额480亿,存单发行余额增加78亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 469.0
91天期 0.93 76.0
182天期 1.05 13.0
央行上日共发行1,239亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,193.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负65亿台币;累计超额准备为负65亿台币,加计前期1%的超额准备为536亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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