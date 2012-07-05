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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 15:41 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超138亿韩元,为连续第四日买超

路透首尔7月5日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超138亿韩元,为连续第四个交易日买超,期间累计买超2,528亿韩元(2.2258亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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7月 5日 13.8 185.6 -165.1

7月 4日 173.3 98.4 -148.8

7月 3日 24.5 311.1 -414.6

7月 2日 41.2 132.9 -145.7

6月29日 -154.5 297.3 -223.9

6月28日 -62.3 24.8 15.3

6月27日 -241.4 40.3 201.3

6月26日 -303.0 80.4 246.9

6月25日 -498.2 132.3 549.4

6月22日 -240.2 -4.1 732.1

6月21日 26.2 24.7 -79.4

6月20日 236.4 -62.4 -153.4

6月19日 193.2 -10.7 -166.5

6月18日 375.2 31.5 -383.2

6月15日 -200.7 174.7 -99.7

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本月以来 252.8 728.0 -874.1

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今年以来 6570.4 747.2 -4,114.8

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(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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