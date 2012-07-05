〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收跌,关注欧洲央行利率决议

路透台北7月5日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值2.4分.欧洲央行公布利率决议前,场上谨慎气氛弥漫,欧元则受降息预期而承压,外商银行与进口商买汇力道偏强,令台币随多数亚币于狭幅区间整理.

路透调查显示,多数分析师预计欧洲央行周四料将主要再融资利率调降至新低0.75%,而货币市场交易员对于会否调降存款利率的看法势均力敌.[ID:nSB1649558]

交易员指出,若欧洲央行如预期降息恐打压欧元短期走势,然降息举措也会被视为刺激经济复苏动力,有望激励全球股市上扬,预料欧元即便走贬但跌幅也不至太大,加之周五尚有美国非农就业数据公布,明日台币将难脱区间震荡.

"因为盘整比较久,进口商有些买汇需求,加上欧元掉下来,外资也买了一些(美元),"一位资深外汇交易员说.

另有外商交易商表示,若欧洲央行未若预期祭出足够的宽松政策,将引发市场失望情绪,可能出现获利了结的欧元卖盘.他们预估,明日台币主要交易区间料落在29.8-29.9元间,并密切关注欧元区动态以寻觅新方向.

台湾股市.TWII周四盘下跌0.47%,至7,387.78点;外资及陆资在台股卖超38.99亿台币,上交易日修正后为买超26.66亿.[ID:nST0472340]

另外,菲律宾披索PHP=周四上涨,此前标准普尔将该国信用评级上调至仅低于投资级一个级距的水平.但其他新兴亚币表现不一,投资者等候稍晚欧洲央行(ECB)的利率决议.[EMRG/SGCN]

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