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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 16:22 BJT

〔标题新闻〕大众汽车旗下奥迪6月在中国销量较上年同期增20.4%,今年上半年销量同比增37.8%

注:大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E8EN008]

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