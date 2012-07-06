〔台股业绩〕宏达电第二季自结净利同比大减57.8%,低于市场预期

路透台北7月6日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周五公布,第二季自结税后净利为74亿台币,较上年同期175.2亿大减57.8%,并低于市场预期.

宏达电的第二季净利较第一季的44.64亿台币则是成长66%.据汤森路透I/B/E/S,21位分析师原平均预估宏达电第二季净利82.5亿台币.

宏达电并公布第二季营收910亿台币.

全球排名第五大的宏达电先前已调降第二季财务预测,合并营收目标自1,050亿台币下修至910亿,调幅逾13%.营业净利率目标至9%,原为11%.因欧洲销售未符合预期、及部分销往美国产品出货与上市延迟.[ID:nST0459918]

在公布此财报前,宏达电今日大跌5.15%至322台币;大盘加权股价指数.TWII则收低0.26%.(完)

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