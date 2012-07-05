〔台湾货币市场〕短率持平当前水准,银行资金稳中偏紧但未见波澜(更新版)

(更新准备数据及拆款、存单细节)

* 短率无明显波动

* 央行公开操作稳健依旧

* 明日央行标售364天期存单

记者 林妙容

路透台北7月5日电---台湾银行间短率周四稳定不见大幅波动.本地银行及外商银行多数资金水位持平,少数传出偏紧状况,但多数仍调拨有序,市况不致紊乱.部分银行则为明日央行标售364天期定存单预作准备.

资金调度人士表示,上日央行虽退回部分银行申购的存单,但总额并不算太大;而在委由大型银行代收隔夜资金的操作上,央行要求的总量也时多时少,主要以稳健为主,没有明确方向,均对市场资金水位高低影响有限.但部分本地银行今日传出资金较为紧缺,不过还未影响短期拆借利率,资金供应者--外商银行拆出低端仍遵循央行隔夜代收的0.506%为主,高位多落于0.52%附近.

"今天不紧也不松,有些本地银行需求比较大,但还死不了人."一外资银行调度人士称.

对于明日(6日)央行将标售的364天期存单,市场多数持平看待,认为央行在没有明确货币政策转向之前,以贴近前期加权平均得标利率0.878%的看法较多.[ID:nST0472152]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.507%,与上日相同%;区间在0.388-0.73%,也同于上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.76%,与上日相同.

**短票利率稳定**

短票方面,票券商称,今日发票量持平,银行间买票意愿不低,亦见龙头行库开门买票,然对利率态度较为坚持,加之整体资金分配不甚均匀,成交利率稳于既有区间.

今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85%,和上日相同,但因票种和天期不同,也有少数落在0.86%;大型公股银行则落在0.86-0.87%,与上日相同.

央行今日存单到期480亿台币,共发行558亿台币存单,存单发行余额增加78亿.[TW/MMTCN]周五存单到期2,901.5亿台币.

下周央行存单到期共1兆416.3亿,依序为周一3,570.5亿、周二194亿、周三2,664.5亿、周四957.5亿及周五3,029.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负184亿台币;累计超额准备为负249亿台币,加计前期1%的超额准备为352亿台币.

**公债RP利率未变**

债市同业附买回(RP)利率持稳未变,寿险和投信资金有进有出,但大底维持月初资金宽松格局,到期续做大致顺畅.

资金调度人士指出,投信月初回流资金多已找到承作标的,资金供应相较平平,另见部份投信因应股票交割款而走钱,但一般企业资金供应充沛,无碍于场上资金调度.

今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)