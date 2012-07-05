版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--7月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月5日(四)

2350 - 截至6月底的外汇储备

7月6日(五)

-- - 财务大臣安住淳在内阁会议后举行记者会.

0120 - 标售六个月期贴现国库券.

0400 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和日本财务大臣安住淳在一场由日本经济新闻主办的研讨会中发表演讲.

0500 - 5月领先及同时指标

企业面:

0600 - Fast Retailing (9983.T)公布截至5月31日的九个月业绩.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐