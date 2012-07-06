更正:《综述》中国、英国及欧洲央行均宣布放宽货币政策,凸显经济警讯

(更正:因译文有误,第一个小标题后第六段应改为"令外界削弱对美联储可能推出第三轮债券购买计划的预期",非"令外界预期美联储可能推出第三轮债券购买计划")

* 中国人行、欧洲央行及英国央行均宣布放松货币政策

* 欧洲央行总裁德拉吉否认是协同行动

* 德拉吉称情势没有2008年危机时严重

* 关注美联储月底的会议

路透北京/法兰克福7月5日电---中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,尽管协同行动的说法被否认.

其中中国人行降息最让人意外.人行将贷款基准利率降低31个基点至6%,是中国央行在近一个月时间内第二次降息.[ID:nSB1652324]

欧洲央行有监于一连串的惨淡经济数据,宣布将利率降至0.75%的纪录低位.不过欧洲央行没有采取更大胆的举措,比如恢复购债计画或者向银行提供更多的长期流动性.

然而,路透调查显示,欧洲央行在此番降息后,料将在未来数月采取更多行动来扶助经济.

英国的0.5%利率已经是在记录低位.英国央行启动第三轮货币刺激措施,宣布其将重新开动印钞机并购买500亿英镑资产,以帮助经济摆脱衰退.[ID:nSB1652224]

"他们的行动之快让人意外.这显示决策者对全球经济的担忧有增无减,"Capital Economics分析师Mark Williams在谈到中国人行的行动时说.

下周中国将公布多项经济数据,包括第二季国内生产总值(GDP),Williams认为中国当局或许已经知道该数据不佳.但他们也可能是想促使人们认为,此次降息是配合全球行动.

Williams称:"决策者或许觉得与欧洲央行同一天降息,会产生更大的效果,让人们认为这是联合应对全球经济放缓之举.不过话说回来,这或许只会彰显出经济下滑风险的严重程度."

**"没有联合行动"**

欧洲央行总裁德拉吉否认有雷曼兄弟倒台之后那样的全球央行联合行动.

"至于联合行动,没有,一点也没有...这种行动超越了对经济周期、经济状况和全球需求方面的正常意见交流范畴."他在新闻发布会上表示.

当被问到目前形势是否与2008年底一样糟糕时,德拉吉回答称:"肯定不是."

此次行动后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在7月31日-8月1日会议上将采取何种举措将受到更多的关注.日本央行也将于下周举行会议.

美联储上月未推出新一轮债券购买措施,但美联储主席贝南克表示,存在"采取更多行动的很大余地".路透调查的华尔街债券交易商认为,联储实施新一轮债券购买计画的机率达50%.

周四美国公布了一些令人鼓舞的就业市场数据,令外界削弱对美联储可能推出第三轮债券购买计划的预期,即第三轮量化宽松(QE3).

但更多注意力将放在周五出炉的非农就业报告上面,该报告料将显示6月就业增长加快,但增幅仍保持温和,预计为9万个.[ID:nST0471690]

"若再出现几个更加糟糕的就业报告,则(美联储)将推出更多刺激措施.今天的报告预示,他们或许会按兵不动,而是希望在作出决定前观察更多数据的表现,"LPL Financial分析师暨投资策略师John Canally说.

亚洲、欧洲和美国最近几周的经济数据显示,全球经济正在失去动能.

浏览欧洲央行利率和通胀图表,请点击:(link.reuters.com/juw29s)

浏览中国货币政策、国内生产总值(GDP)、银行存款准备金率、利率和通胀率图表,请点击:(link.reuters.com/vyt35s)

**这些举措是否会奏效?**

在利率已处于历史性低位的情况下,主要央行全都面临效力递减的局面.

在英国央行周四采取进一步货币刺激措施前,其已购买3,250亿英镑公债.该央行凭借此举已成功压低借款成本至历史低位,但英国经济仍滑向衰退.

"英国央行对于量化宽松手段的效力过于乐观了."野村分析师Philip Rush表示.

"这次扩大规模当然不只具有象征意义,但对于经济增长和通胀前景的影响也没有那么重大."

路透进行的一项调查显示,47位受访分析师中有27人认为,英国央行将在量化宽松总规模达到其宣布的3,750亿英镑时就收手.少数分析师称,该央行还将继续扩大该政策规模,有几名分析师预计可能达到5,000亿英镑.

欧元区的情况也不太好."我们现在看到整个欧元区经济基本上都在趋弱,包括过去一直表现强健的国家."德拉吉指出.

决策者可能认为,如果他们不采取行动,情况将变得更糟.不过在多数货币政策工具已经动用的情况下,还需要政府行动加以配合,来改善全球经济.

国际货币基金组织(IMF)已敦促美国迅速消除围绕其财政政策的不确定性.如果国会不采取行动,美国明年初的财政政策将骤然收紧.

上周欧盟峰会上宣布的举措令欧债危机暂时平静下来,各国领导人承诺将帮助降低政府借贷成本.但经济学家认为,这并未解决根本问题.

欧洲央行继续将解决债务危机的责任推到欧元区各国政府身上,周四甚至没有提到"非标准"措施,诸如购买西班牙和意大利公债来降低两国居高不下的借款成本.

另外,丹麦央行降息25个基点,首次将一项二级利率下调至负值,这是一项历史性的举措.(完)