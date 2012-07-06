《台湾报摘》--工商时报7月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--鉴于欧债危机已导致全球经济快速恶化,欧洲与大陆央行周四双双采降息措施.欧洲央行(ECB)将基准利率调降1码至历史新低.在此同时,英格兰银(央)行也推出规模500亿英镑(780亿美元)的第三轮量化宽松(QE3).
* 其他:
--私募基金新桥资本昨日透过盘后钜额交易的方式,以每股11台币、折价3.5%,出清49.2万张台新金(2887.TW)持股,由国内外机构投资人接手,其中接手人不乏国内三大寿险之一.由于新桥持有的台新金可转债也于4月底出售,新桥正式退出台新金.
--金管会已启动银行土地授信的专案金检.检查局长锺慧贞昨日透露,已筛选土地授信比重较高的银行展开专案金检,重点将锁定土地监价方式是否过分高估价值,这次金检家数在10家以内.
--花旗环球证券分析师张凯伟预估,第四季iPhone将出货6,000万支、抢下54%的高阶智慧型手机市占率,对宏达电(2498.TW)将造成冲击.目标价由310台币调降至250台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。