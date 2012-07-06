〔韩股业绩〕三星电子第二季获利料创59亿美元新高(更新版)

(新增细节)

* 第二季营业利润估值为6.7万亿(兆)韩元创新高

* 第二季营收估计达47万亿韩元

* 手机部门获利料达4.4万亿韩元--分析师

* 智能手机仍为下半年最大获利来源

* 股价在两个月内大跌15%,同时期苹果则是上涨

路透首尔7月6日电---三星电子(005930.KS)第二季获利料在Galaxy智能手机带动下创出59亿美元的记录新高,不过该公司忧心欧洲债务危机对于其最大的电视及家电市场需求的冲击.

该公司周五公布4-6月获利预估,营业利润料较上年同期跳升79%至6.7万亿(兆)韩元.三星电子目前市值达1,700亿美元,为电视机、智能手机及动态随机存取记忆体(DRAM)芯片的全球领导厂商.

路透调查23位分析师的平均预估为6.67万亿韩元.该预估曾遭到略为下修,因三星最新的Galaxy S III智能手机出货延迟.第二季的获利预估数字较第一季创下的纪录新高5.85万亿韩元高出14.5%.

三星估计第二季营收达47万亿韩元(414亿美元),略低于50万亿韩元的市场预估.

三星料将在本月底公布完整的第二季财报.

三星的旗舰级Galaxy智能手机可能扩大了对苹果(AAPL.O)及诺基亚NOK1V.HE等竞争对手的领先程度,但是零组件短缺使其难以应付最新Galaxy S III手机强于预期的需求.

尽管强劲的手机销售吸引众人目光,但芯片及消费性电子等其他事业则正与价格及需求疲软搏斗,同时也受欧元下跌侵蚀汇回获利打击.

三星多位高阶主管本周表示,该公司正在研拟紧急计画,突显出欧元区危机正磨耗着全球各大企业董事会的心力.

"欧洲是我们最大的消费性电子市场,若欧元进一步从当前水准下跌,我们可能得要进行削减成本及调涨价格."一名三星主管表示,他因为这是一项内部计画而不愿具名.

"我们的智能手机销售热络,部分通路称销售成长40-60%,但是这与整体的贸易环境相左,贸易因全球经济疲软及欧元走弱而显得更加困顿."

欧元兑韩元自4月以来已经贬值约5%,过去一年来则是贬值约8%,使之降至两年低点.

"欧元大贬可能会冲击三星的电视及家电营收,因该区域通常占消费性电子销售的30%."Tongyang Securities分析师Brian Park在三星公布估值前表示."若光看欧洲销售状况,电视业务可能已经陷入亏损...但整项业务仍有获利,而且占三星整体获利的比例不大."(完)